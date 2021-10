Terni, mancati introiti su tariffe del campo sportivo: condannati cinque ‘ex’ del Comune

Un danno erariale stimato inizialmente in 435.504 euro, contestato dalla magistratura contabile a cinque fra ex amministratori, dirigenti e funzionari del Comune di Terni, per non aver vigilato sul mancato introito delle tariffe previste per l’utilizzo dei campi sportivi da parte del Campitello Calcio fra il 2010 e il 2014. Il procedimento, attivato dalla Corte dei Conti dell’Umbria sulla base delle indagini del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Terni, è giunto alla prima sentenza. Il danno è stato ‘ridimensionato’ a 104.521 euro e tutti i convenuti – per la parte comunale – sono stati condannati, in parti diverse, al risarcimento. Si tratta dell’ex presidente della circoscrizione nord Francesca Malafoglia (35.470 euro), l’ex segretaria del consiglio della circoscrizione nord Paola Giuliani (35.470 euro) e gli ex dirigenti comunali Luciano Sdogati (5.043 euro), Adriano Marrocco (15.753 euro) e Massimo Cavadenti (12.785 euro). La sentenza è stata emessa dal collegio composto dai giudici Pier Carlo Floreani (presidente), Rosalba Di Giulio e Marco Scognamiglio. Scontata l’impugnazione della sentenza da parte dei legali difensori dei convenuti: Nicola Pepe (Malafoglia) il cui ricorso è già pronto, Patrizia Bececco (Sdogati), Maurizio D’Ammando (Cavadenti) e Anna Dean (Paola Giuliani).

Il punto di vista della procura contabile

Secondo le conclusioni delle Fiamme Gialle, precedenti l’avvio del procedimento da parte della Corte dei Conti umbra, «l’Asd Campitello Calcio aveva introitato per l’utilizzo dei campi sportivi da parte di terzi la somma di 183.433 euro, mai recuperata da parte del Comune o refusa dalla stessa Asd Campitello che, nelle annualità 2010-2014, aveva svolto funzioni espressamente demandate alla circoscrizione nord del Comune di Terni, incassando indebitamente, in luogo della stessa, somme di denaro per l’affitto dei campi da calcio in concessione. I rapporti tra la ASD Campitello ed il Comune di Terni, infatti, sono stati regolati da una serie di convenzioni succedutesi nel tempo […] e la predetta ASD, in ossequio alle convenzioni vigenti antecedentemente al 9 settembre 2014, non avrebbe dovuto riscuotere alcuna somma, ma doveva limitarsi ad invitare i locatari a rivolgersi alla circoscrizione per il relativo pagamento».

La replica del legale della Malafoglia: «Contestazioni ridotte ma comunque insussistenti»

Così l’avvocato di Francesca Malafoglia, Nicola Pepe: «Sono soddisfatto all’80% – afferma – perché tale è la riduzione che la Corte dei Conti dell’Umbria ha effettuato sulla contestazione della procura riferita ad un presunto danno erariale di 147.791,27 euro a carico della mia assistita. Il restante 20% sarà oggetto, doverosamente, di un approfondimento da parte della sezione di appello della Corte dei Conti a seguito dell’impugnazione della sentenza che riguarderà sia profili di rito che di merito. Fermo restando che l’operato di Francesca Malafoglia è stato ineccepibile, sempre nell’interesse della pubblica amministrazione, e che pertanto qualsiasi rilievo è infondato. E lo dimostreremo».