Terni, Marattana in crisi: ora anche i lavori sulla principale via di accesso al Rato

I lavori stradali sono sempre importanti, hanno l’obiettivo di migliorare il decoro e la sicurezza dell infrastrutture, di certo poi nessuna colpa è addebitabile a chi quei lavori li esegue. Tutto giusto. Ma la domanda che si pongono alcuni lettori di umbriaOn che ci hanno contattati è: «Possibile che l’asfaltatura della Marattana doveva essere realizzata proprio in questo periodo in cui, con gli svincoli per il Rato chiusi, rappresenta la principale strada per accedere allo stesso Raccordo?». La domanda non è campata in aria. Perché da giorni su via Lessini si concentra il traffico di tutti coloro che devono raggiungere la Ss675 per muoversi in direzione Orte o, meno frequentemente, verso Perugia (in questo caso si preferisce lo svincolo di Gabelletta visto che la rampa per la E45, provenendo da Maratta, è chiusa). Così, con l’avvio dell’intervento di rifacimento relativo al momento ad una corsia della Marattana, in uscita da Terni e compresa fra la zona dei distributori di carburante e la rotatoria del Globo, le code sin dalla prima mattinata di lunedì non sono mancate. C’è chi pensava a qualche incidente e poi si è reso conto che quel rallentamento dipendeva da altro. «Proprio in questi giorni». Già.

Condividi questo articolo su