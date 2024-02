Terni: ‘Marika’ dona mille euro di materiali alla neuropsichiatria infantile

Materiali per un valore di circa mille euro, in favore del servizio di neuropsichiatria infantile della Usl Umbria 2 diretto dal dottor Augusto Pasini. L’importante donazione è avvenuta venerdì da parte dell’associazione ‘Marika’, le cui rappresentanti – Rina, Concetta e Claudia – hanno incontrato il responsabile e il personale del servizio, consegnando il materiale. L’acquisto è stato possibile grazie ai fondi raccolti nella cena sociale organizzata lo scorso ottobre, ma anche attraverso donazioni spontanee all’associazione nata con scopi benefici e che si occupa di inclusione sociale. Il dottor Pasini ha inteso ringraziare personalmente l’associazione ‘Marika’ per l’impegno messo in campo in favore di bambini e ragazzi assistititi. Allo stesso modo Rina, Concetta e Claudia ringraziano «tutti coloro che hanno contribuito personalmente, credendo in noi e nel nostro impegno in favore degli altri».

