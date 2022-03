Capolinea pensione per l’autista Piccinini: «Buon viaggio a tutti»

«Il mio scuolabus è arrivato al deposito. Io mi fermo qui. A voi buon viaggio. Ai miei ‘ragazzi’ e alle mie ‘ragazze’ di ieri e di oggi». Dopo quasi 36 anni di onorato servizio, Sandro Piccinini – già consigliere comunale a Terni per 10 anni, una vera istituzione a Marmore – va in pensione. Autista della Cooperativa Mobilità Trasporti, sono centinaia e centinaia gli studenti che in questi anni ha trasportato – sempre con il sorriso – nei tanti viaggi da casa a scuola, e viceversa. Giovedì, nel suo ultimo giorno di lavoro, li ha voluti salutare tutti con un emozionato post su Facebook, non prima di aver scattato un’ultima foto ricordo con i ragazzi della scuola media Marconi.

«Lavoro insostituibile»

«Ho fatto il rifornimento per l’ultima volta – scrive – e ho fatto scendere l’ultimo alunno. È stata una giornata lunga indimenticabile… anche con molta emozione» «Ed eccomi – continua -. Sono arrivato al capolinea. Spero di essere stato un buon ‘pulminista’ per voi tutti e un piccolo punto di riferimento per le vostre famiglie. Vi auguro dal profondo del cuore un futuro pieno di soddisfazioni e con tanta salute». Un pensiero Piccinini lo rivolge anche ai colleghi di lavoro che ringrazia per averlo «sopportato e anche supportato anche nei momenti più difficili per la nostra cooperativa sia prima che dopo». Quello dell’autista, dice, è un «lavoro bello, importante e insostituibile». E insieme a lui scende anche «qualche lacrima».