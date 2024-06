Terni: martedì di controlli anche con i cani antidroga

Vasta attività di controllo, su disposizione del questore Luigi Mangino, martedì a Terni da parte della polizia di Stato. Gli agenti, con le unità cinofile Omah e Fire, si sono concentrati in diverse zone cittadine: viale Brin, via Campriani, una vasta area di borgo Bovio, parco Ciaurro, i giardini de La Passeggiata, via Martiri della Libertà e la stazione ferroviaria. In campo il Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, la squadra Volante, la polizia amministrativa e, appunto, le unità cinofile giunte da Firenze. «Sono stati proprio i cani – riferisce la questura di Terni – ad individuare un giovane italiano che è sceso dal treno ed è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, motivo per il quale è stato segnalato alla prefettura come assuntore. Un’altra persona, un cittadino romeno residente ad Orte, è stato invece denunciato per la violazione della misura del divieto di ritorno a Terni». Circa gli esercizi pubblici controllati, il personale della polizia amministrativa ha riscontrato anomalie in un caso: seguiranno approfondimenti da parte degli organismi competenti. Le attività verranno riproposte anche nel corso dei prossimi giorni.

