Terni, marzo a tutto sport a Piediluco: c’è il campionato italiano di enduro

Un marzo a tutto sport a Piediluco. E non solo – è in arrivo il I meeting nazionale – per il canottaggio: nel weekend si svolgeranno le prime due tappe del campionato italiano regolarità 2023 per l’enduro grazie all’organizzazione del Moto Club Racing Terni. Le sfide sulle due ruote sono previste sabato 18 e domenica 19 sotto l’egida della Fmi, la Federazione motociclistica italiana. Il paddock sarà all’altezza del centro nautico ‘Paolo d’Aloja’, mentre il controllo orario dei partecipanti sarà nell’area di Buonacquisto (Arrone); nelle stesse giornate spazio anche al campionato italiano enduro vintage.

