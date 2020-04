Terni, mascherine: farmacie ‘assaltate’

Code, quasi sempre nel rispetto delle distanze ma caratterizzate dal fisiologico ‘stress’ del periodo. Quello dei cittadini che cercano di capire, proteggersi e avere a disposizione ciò che serve o viene ordinato dalle autorità. Quello degli operatori che si trovano ad essere subissati di telefonate, richieste, oltre al lavoro quotidiano. L’operazione ‘distribuzione mascherine’ a Terni, dopo l’ordinanza emessa dal sindaco Leonardo Latini che ne impone l’uso nei contesti pubblici chiusi, è partita con qualche fisiologico intoppo. Intanto il Comune informa che, per gli over 65, la distribuzione gratuita dei dispositivi – mascherine piuttosto basilari, niente che abbia a che fare con protezioni di carattere sanitario o chirurgico – avverrà sia presso le farmacie comunali che in quelle private.

«Distribuzione iniziata»

«Grazie alla disponibilità di Federfarma – informano il sindaco di Terni, Leonardo Latini, e l’assessore alla protezione civile Stefano Fatale – anche le farmacie private di Terni, oltre a quelle comunali, distribuiranno gratuitamente le mascherine monouso, riservate alle persone con più di 65 anni e assegnate dalla Protezione civile della Regione Umbria al Comune di Terni. La distribuzione – affermano i due amministratori – al termine delle consegne effettuate a cura della Protezione civile comunale, inizierà già nella mattinata di oggi (giovedì, ndR) e proseguirà nei prossimi giorni». La mascherina potrà essere ritirata anche da un incaricato. È sufficiente esibire un documento di identità della persona con più di 65 anni. Circa 5 mila mascherine dello stesso tipo sono state già consegnate all’Ater per una distribuzione diretta ai nuclei familiari con maggiori necessità.