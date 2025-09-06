di S.F.

Maxi terreno di Maratta all’asta nell’area accanto all’ex Italtel, ci risiamo. Ad ottobre è stato programmato il 12° tentativo rispetto al primo tentativo del 2021 con la Gobidreal che torna in azione.

LA PERIZIA UFFICIALE DEL TERRENO

La storia è nota e la prima asta del maggio 2021 indicava un prezzo base per la vendita di poco superiore ai 7 milioni di euro. Dopodiché altri dieci annunci (l’ultimo ad aprile) e adesso il nuovo con cifra ulteriormente scesa: ora la cifra indicata è di 1 milione e 567 mila euro per i 152.195 metri quadrati edificabili. Tutta la vicenda si è sviluppata a partire dal 2010 a causa di un concordato preventivo.

Di recente, in zona, è stata acquistata all’asta proprio l’ex Italtel dopo svariate aste a vuoto. In quel caso ci ha pensato la Talenti Spa e ora il complesso è in fase di riqualificazione da quasi un anno.

