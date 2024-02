Terni, mercatino in area palasport dal 6 marzo: 103 posti, la planimetria

di S.F.

Il 4 marzo, salvo rinvii per maltempo, inizieranno i lavori Pnrr nell’anello viabile dei giardini della ‘Passeggiata’ e dunque dal prossimo mercoledì il mercatino settimanale si trasferisce nell’area del PalaTerni. La scorsa settimana il via libera in giunta, ora la pubblicazione della planimetria: i posti a disposizione sono 103, vale a dire il numero coincidente con gli operatori che risultano abilitati all’esercizio dell’attività con titolo amministrativo. Ora la tracciatura dei posteggi e la partenza. Poi si vedrà. Ci penserà la direzione mobilità-protezione civile ad occuparsi dei provvedimenti per la circolazione e la sosta dei veicoli.