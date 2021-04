Mercato mercoledì Terni, si stringe per il trasferimento

Il commercio cittadino, la necessità di organizzarsi in vista delle riaperture – per ora solo per le attività all’aperto – previste da lunedì 26 aprile e l’eterno nodo del mercatino settimanale. Sono tra i temi dei quali si è discusso in mattinata nel corso della III° commissione consiliare con protagonista l’assessore Stefano Fatale: il trasferimento – quantomeno a parole, visto l’ultimo anno meglio andarci cauti – si avvicina e si punta a maggio.

GLI OPERATORI ALLO STAINO DA MESI. SENZA RIVISITAZIONE DEGLI SPAZI

L’ULTIMO RINVIO DI MARZO

Piantina aggiornata e preoccupazione

A tirare in ballo l’argomento è stato lo stesso Fatale nel corso del riepilogo delle misure – focus anche su agricoltura, problemi terreni pascolivi e convenzione con Afor, mattatoio, movida e sviluppo economico – contenute nel Documento unico di programmazione 2021-2023. Siamo a quasi un anno dall’incontro (con firme) a palazzo Spada con le associazioni di categoria e da allora passi in avanti, in concreto, non ce se sono stati al netto di atti amministrativi e annunci: « Fondamentale – ha spiegato – sarà il ruolo della localizzazione del mercatino settimanale in centro. Ci stiamo lavorando, a breve contiamo di portarlo a termine». A chiedere maggiori delucidazioni in merito è stato Luca Simonetti (M5S): «La rotta è sempre quella?». Come noto gli ambulanti sono rimasti allo Staino a lungo con tutte le difficoltà del caso. «L’obiettivo – la replica dell’esponente dell’esecutivo Latini – è trasferirlo all’indomani della fine del caos pandemico. Non vi nego la preoccupazione di posizionarlo in città, ma comunque siamo pronti a farlo e già da una settimana abbiamo aperto interlocuzioni con gli organi di sicurezza. Siamo in attesa dell’ultima piantina aggiornata con gli spazi allargati». Poi l’auspicio: «Ci auguriamo che avvenga entro il mese di maggio, nei primi quindici giorni». Sì, perché Fatale ha ricordato che per ora lo stato di emergenza nazionale ‘scade’ il 30 aprile e la proroga non c’è stata.

DAL 26 APRILE RIAPERTURE ALL’APERTO: IL PROGRAMMA

Commercio, tasse e confronto

Focus anche sul commercio cittadino: «Dovremmo cercare – ha specificato – di superare la crisi che purtroppo da un anno e mezzo ha coinvolto la nostra città. Va fatto con il coinvolgimento di tutti e già da sabato, post dichiarazioni del premier Draghi, abbiamo riaperto un immediato confronto per farci trovare pronti in vista di lunedì 26 aprile». Si chiede una rivisitazione delle tasse locali e maggiori spazi per posizionare i tavoli: «Capacità di riduzine della tassazione? Un Comune in dissesto ha difficoltà a farlo, ma vedremo. Martedì alle 10 c’è un incontro per ragionare sulle riaperture alla quale ha chiesto di poter partecipare anche il sindaco Latini». L’assessore ha parlato di possibilità di ampliamento delle zone di somministrazione per i locali, parcheggi gratuiti e occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito: «Cercheremo di agevolare qualsiasi possibilità». Ad assistere alla seduta anche la dirigente Emanuela Barbon. Giovedì mattina intanto è in programma una manifestazione di protesta pacifica degli operatori del settore.