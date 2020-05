Mercato ortofrutta, tempo di tête-à-tête Comune-operatori

Un incontro per mettersi a tavolo e ‘trattare’ sull’immediato futuro. Non si può attendere ancora e dunque lunedì si procede: è previsto in avvio di settimana il tête-à-tête tra Comune e gestori del mercato ortofrutticolo al Foro Boario per capire in che direzione muoversi in vista dei lavori al Foro Boario per il palasport. Inviata l’ingiunzione per la demolizione e il ripristino dell’area da completare entro il 1° giugno, ora si passa all’altra questione. Non meno importante, anzi.

Il confronto

Gli operatori coinvolti parleranno del tema con l’assessore al commercio Stefano Fatale e il collega al patrimonio Orlando Masselli. Con loro ci sarà Maria Bruna Fabbri di Confcommercio, da sempre al fianco dei mercatali per la gestione della delicata fase. Al di là delle necessità di liberare il Foro Boario, c’è da pensare all’attività da portare avanti: come noto il bando per i lotti in strada di Tavernolo è andato deserto e da palazzo Spada hanno già fatto sapere che sì, la trattativa privata si può fare, ma rispettando le condizioni della procedura andata a vuoto. Vale a dire 7.020 euro annui per uno spazio da 250 metri quadrati da riempire – a spese proprie – con tutta l’impiantistica del caso.

