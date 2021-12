Mercato settimanale Terni: via libera per mercoledì 8 dicembre

Doppia richiesta e altrettanti sì da parte della direzione economia e commercio di corso del Popolo. Si svolgerà regolarmente il mercatino settimanale del mercoledì a Terni l’8 dicembre: dal Comune è arrivato il via libera su input della Fiva Confcommercio, rappresentata da Mauro Fortini. Discorso diverso invece per quel che concerne il mercatino delle anticherie – di norma si svolge in largo Ottaviani e largo Micheli – nella seconda domenica di ogni mese ed il sabato precedente: il responsabile dell’evento, Arturo Corritoro, ha chiesto un’edizione straordinaria per martedì 21 dicembre, a ridosso del Natale. Anche in questa circostanza è giunto il semaforo verde.

