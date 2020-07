Terni, mercato Staino: novità per graduatorie

La rilocalizzazione del mercatino settimanale a vocabolo Staino e il nodo graduatorie, altro passaggio a Terni. Dopo il malumore della scorsa settimana per lo sviluppo della situazione – in avvio di giugno è stato firmato un ‘patto’ tra le parti su diversi aspetti – ecco un’ulteriore novità per quel che concerne gli ambulanti: il Comune, su richiesta di Fiva, Anva, Goia e Ana, ha concesso una nuova proroga di dieci giorni per partecipare alla procedura. Ora la nuova scadenza è fissata a giovedì 23 luglio.

MERCATO STAINO, ANCORA ACQUE AGITATE

La motivazione

In seguito all’accordo di un mese fa era stata disposta la riapertura dei termini per 15 giorni (fino al 29 giugno). Ora il nuovo input in quanto diversi operatori rischiavano di restare fuori dall’assegnazione dei posteggi: «Laddove nemmeno all’esito della procedura – si parla di rettifiche, integrazioni o ripresentazione – emerga che la posizione sia stata sanata, non si procederà al rilascio di alcun titolo concessorio e la posizione verrà definitivamente archiviata», specifica palazzo Spada.