Tutto pronto a Terni per il test riguardante il viaggio della fiamma olimpica, con ‘carovana’ che sarà di scena in varie zone cittadine nel pomeriggio di mercoledì. Firmata l’ordinanza valida dalle 16.30 alle 20.30 del 29 ottobre.
L’ordinanza istituisce il divieto di circolazione per tutti i veicoli nelle seguenti aree: via Gramsci-Via Carrara-Via Cerquetelli-Via Castello-Viale Brin-Via Curio Dentato-Piazza Dante Alighieri-V.le Tito Oro Nobili-Via Torricelli-Via Cesi-Viale Cesare Battisti-Via Oberdan-Piazza Dalmazia-Via Botticelli-Via Carducci-Via Prati-Viale Villafranca-Piazzale Senio-Via Di Vittorio-Via S.Valentino-Via Papa Zaccaria-Via S. Valentino-Via Menotti Serrati-Via Turati-Rotonda Tattoli-Rotonda Obelisco Lancia di Luce-Corso del Popolo-Piazza Ridolfi-Piazza Europa-Piazza della
Repubblica-Corso Tacito e Piazza Tacito, come si legge nell’atto firmato dal dirigente Federico Nannurelli.
