I volontari del gruppo civico Mi Rifiuto di Terni venerdì pomeriggio sono intervenuti per recuperare, dalla vegetazione cresciuta intorno, il murales fuori dalla scuola dell’infanzia Le Grazie, in via dei Ciclamini. Lunedì 25 aprile l’opera d’arte sarà oggetto di restauro da parte dell’associazione Bruna Vecchietti insieme allo Zoo di Simona. I volontari hanno così voluto dare una mano per facilitare il lavoro di pittura che seguirà.

