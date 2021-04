Terni, ‘Mi Rifiuto’: un sabato di pulizie in zona Gabelletta

Instancabili i volontari del gruppo civico ‘Mi Rifiuto’ nella loro azione di pulizia a Terni. Sabato mattina tre squadre hanno passato al setaccio il primo tratto della pista ciclopedonale di via Endrigo e le aree limitrofe in direzione strada di Rotale da un lato e strada di Casanova dall’altra: notevoli la quantità di materiale trovata lungo il percorso dopo la partenza da strada Fontana di Polo.

Di tutto e di più

I volontari si sono imbattuti in giochi per bambini, parti di automobili, taniche usate, batterie, bidoni di vernice, vasi, materiali da lavorazioni edili e anche una bottiglia di spumante ancora chiusa. «Non finiremo mai di stupirci di questi ‘ritrovamenti assurdi’ figli dei comportamenti, altrettanto assurdi, di gente priva di scrupoli, di senso civico ma anche, e soprattutto, di capacità intellettive, a quanto pare. In questa vastissima – l’amaro commento di ‘Mi Rifiuto’ – area rurale, piena di campi coltivati, di una fitta rete di canali di irrigazione troviamo, ogni volta, tutto ciò che, proprio in un’area come questa, non dovrebbe assolutamente esistere. Distruggiamo il nostro territorio per distruggere, alla lunga, noi stessi».

Prossime pulizie

Martedì alle 14.30 i volontari saranno in azione lungo viale Trento con partenza dal parcheggio limitrofo all’area cani (incrocio con via Turati), mentre sabato alle 16 l’attività riguarderà strada La Selva per ripulire un canale in corrispondenza dell’incrocio con strada del Mulino. In quest’ultimo caso la proposta arriva dagli insegnanti della scuola di danza ‘Sunny side of the swing’.