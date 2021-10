Terni, Mi Rifiuto nei giardini della scuola ‘Le Grazie’: «Inciviltà»

Neanche la pioggia battente ha impedito ad una dozzina di volontari del gruppo civico Mi Rifiuto di prendersi cura dei giardini pubblici davanti la scuola elementare ‘Le Grazie’, tra via delle Ginestre e via degli Oleandri a Terni.

«Degrado e inciviltà»

«Una tra le nostre volontarie più attive, Georgeta, ci aveva segnalato – scrivono i volontari – che tutta l’area era in una situazione di forte degrado e l’attività svolta ha messo in evidenza, effettivamente, diverse criticità. Tante, troppe, le bottiglie di birra ritrovate nei giardini vicino la scuola elementare. Sacchi interi abbandonati tra i cespugli. Mascherine disseminate ovunque. Un quadro per nulla edificante che, come sempre, deve fare riflettere sul livello di attenzione che i cittadini hanno verso la propria città. Ancora una volta, però, la nostra presenza ha voluto mostrare come ci siano, nonostante tutto, ancora tante persone che non accettano questa situazione di degrado e si rimboccano le maniche per contribuire concretamente al decoro del proprio quartiere. Il nostro impegno prosegue, incessante, nel fine settimana con due importanti collaborazioni con due aziende del territorio: realizzeremo un intervento di pulizia nei giardini di via Ialenti, a Borgo Rivo, ancora una volta assieme ai dipendenti della Faurecia; puliremo il bosco di Collerolletta assieme ai dipendenti del McDonald’s».