Terni: minacce al bar. Ha un coltellino e 100 euro di parmigiano rubato. Denunciato

Un 37enne di origini napoletane, già gravanto da precedenti, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Nor della Compagnia di Terni per porto abusivo di armi e ricettazione. L’intervemto dei militari è scattato nel tardo pomeriggio di mercoledì, a seguito delle numerose segnalazioni al 112 che riferivano di un soggetto che, all’interno di un bar di viale Brin e in stato di alterazione, stava minacciando gli avventori con un coltello. Il 37enne è stato subito individuato e bloccato dai carabinieri: alla vista dei militari aveva lasciato cadere il coltello – rivelatosi un ‘multiuso’ tascabile – e nel suo zaino sono state trovate sette confezioni di parmigiano Reggiano, risultate rubate poco prima da un supermercato della zona. Da qui la doppia contestazione.

