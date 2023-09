Terni: minorenne arrestato per droga. Applicato il ‘Decreto Caivano’ con avviso orale del questore

La questura di Terni ha applicato per la prima volta il cosiddetto ‘Decreto Caivano’ nei confronti di un minorenne che nei giorni scorsi era stato arrestato dalla squadra Volante perché trovato in possesso di oltre 36 grammi di droga. Di seguito la nota della questura ternana: «Con l’applicazione dell’articolo 3 comma 3 bis del decreto legislativo del 6 settembre 2011 numero 159, modificato dal decreto legge del 15 settembre 2023 numero 123: ‘misure urgenti in materia di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale’, il questore Bruno Failla ha invitato il ragazzo a mantenere una condotta conforme alla legge. L’atto notificato dalla divisione anticrimine della questura di Terni, come previsto dalla normativa, alla presenza di un genitore o di un esercente la responsabilità genitoriale, rappresenta una delle prime applicazioni del ‘Decreto Caivano’ a livello nazionale».

