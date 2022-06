Terni, Pagani e il nuovo record mondiale: «Coronamento di sogni e fatica»

Missione compiuta per Fabrizio Pagani. L’atleta ternano con disabilità è stato protagonista giovedì mattina a Scarlino, in territorio toscano, al Solmine deep water area per tentare di stabilire un nuovo record del mondo d’apnea in assetto variabile senza attrezzi per disabili: l’impresa è riuscita come testimonia il video pubblicato dalla Fipsas, la Federazione italiana pesca sportiva attività subacquee nuoto pinnato. Raggiunti i trentasei metri di profondità outdoor, mentre la collega Ilenia Colanero si è fermata a venti. Il doppio tuffo nel blu si è svolto questa mattina sotto gli occhi vigili della Guardia costiera, della Croce rossa italiana e dello Scarlino diving center: «Il record di Scarlino – le parole dei due – è il coronamento di sogni e fatica. Utilizzando un solo arto è complicato vincere la linea di galleggiamento e arrivare nel blu dove la pressione si fa sentire. L’acqua di Scarlino ci ha dato soddisfazioni enormi, perché oltrepassare i limiti era il nostro obiettivo e lo abbiamo raggiunto convinti che si possa ancora andare oltre. E noi ci proveremo». C’è anche l’elogio del ministro per le Disabilità, Erika Stefani: «Complimenti a Ilenia Colanero e a Fabrizio Pagani che hanno raggiunto il record mondiale di apnea nelle acque di Scarlino. Questa vittoria è motivo di orgoglio nazionale e prova che con lo sport tutti possono superare i limiti e dimostrare il proprio valore».

Condividi questo articolo su