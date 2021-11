Qualità aria Terni: venerdì incontro al Gazzoli con Massimi

Il monitoraggio e la valutazione della qualità dell’aria di Terni. Un tema sentito in città e che venerdì tornerà al centro dell’attenzione con la presentazione di uno studio a firma Lorenzo Massimi, ricercatore del dipartimento di biologia ambientale dell’università La Sapienza di Roma: l’evento è stato organizzato da Terni Valley e vedrà la partecipazione di Filippo Formichetti, Federica Burgo (entrambi esponenti dell’associazione), Gianni Di Mattia di Legambiente e Fabio Neri del Comitato No Inceneritori. L’appuntamento è fissato per venerdì 19 dalle 16, nella sala rosa del Gazzoli.

Condividi questo articolo su