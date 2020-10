Terni, motociclista soccorso in viale VIII Marzo

Incidente stradale nella tarda mattinata di venerdì in viale VIII Marzo, nei pressi dell’ingresso principale dell’ospedale di Terni. Un uomo di circa 40 anni in sella ad una moto, è finito a terra ed è stato soccorso dagli operatori del 118: cosciente, è stato trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti medici. Secondo una prima ricostruzione, il centauro sarebbe caduto a seguito di una manovra di ‘ripartenza’ dalla fermata del bus, da parte di una Fiat Panda di BusItalia – Ferrovie dello Stato. L’impatto fra i due veicoli non si sarebbe verificato ma nel cercare di evitarlo, il conducente della moto è caduto. Sul posto per gli accertamenti del caso sono giunti gli agenti della polizia Locale di Terni.

