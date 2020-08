Terni, movida e Covid: controlli sì, ma per ora nessuna ‘stretta’

Una riunione relativamente breve – presenti il vice prefetto Andrea Gambassi, il vice questore vicario Luca Sarcoli, il comandante della Guardia di finanza Livio Petralia, quello dell’Arma dei carabinieri Davide Rossi, il vice sindaco di Terni Andrea Giuli, Gilberto Morelli della polizia Locale ternana, il comandante della polizia provinciale Mario Borghi, quello della polizia Locale orvietana Alessandra Pirro, delle polizie municipali di Narni ed Amelia, il sindaco di Narni Francesco De Rebotti, il presidente della Provincia Giampiero Lattanzi – in cui, rispetto ad eventuali ‘strette’ sui controlli anti Covid legati alla recente ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza (discoteche chiuse, mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6 nei luoghi di aggregazione, misure per chi proviene da alcuni stati esteri) non sono state assunte decisioni drastiche o particolari.

Dal comitato sull’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto mercoledì mattina, coordiato dalla prefettura di Terni, la linea – in fatto di ‘movida’ e relativi controlli – è stata quella di proseguire nel monitoraggio, valutare, controllare. Ma non quella di attuare da subito interventi drastici o radicalmente diversi da quelli messi in campo sinora. Anche in attesa di capire, forse, che piega prenderà l’evoluzione dei contagi sul territorio ternano e regionale. Se quindi il Comune di Perugia ha emanato un’ordinanza che individua vie e piazze dove è obbligatorio indossare la mascherina, per il momento a Terni si preferisce verificare la situazione, tenendo sì conto delle nuove norme, ma anche cercando di comprendere appieno i criteri alla base delle indicazioni ministeriali. Che devono essere tradotti in controlli concreti e ‘confini’ non sempre semplici da stabilire.

Quindi se da un lato il divieto di ‘ballare’ – anche ad esempio con dj set all’aperto – è chiaro, al pari dell’obbligo dei Dpi in determinati luoghi e condizioni, dall’altro non sembra all’orizzonte alcuna stretta particolare almeno sul piano dell’atteggiamento dei soggetti deputati a controllare. Stretta che potrebbe essere assunta se e quando la situazione epidemiologica dovesse peggiorare o precipitare, cosa che nessuno ovviamente auspica. Sul piano dei flussi turistici in alcuni luoghi ‘nevralgici’ del territorio invece, come ad esempio la Cascata delle Marmore, l’attenzione – è stato detto – deve restare massima a tutela della salute di turisti, residenti e operatori. Ergo, minimizzare il rischio-contagi sempre e comunque. Allo stesso modo i vari rappresentanti hanno evidenziato alcune problematiche nei propri territori che saranno affrontate in un clima di collaborazione tra istituzioni.