Movimenti in casa Bioter, in via Flagiello a Terni. Lo si evince da un’ordinanza firmata dal dirigente al governo del territorio, Federico Nannurelli: sono in arrivo «lavori di sostituzione camino presso un edificio sito nella

suddetta via».

La richiesta è della stessa società romana e ora c’è l’ok. Istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli dalle 14 di sabato 11 ottobre alle 20 di domenica 12 ottobre. Stesso discorso per la fascia che va dalle 14 di sabato 18 ottobre alle 20 della domenica successiva (19 ottobre). Il responsabile del procedimento è il funzionario con elevata qualificazione Stefano Carloni.