Tappa tutta umbra alla ‘Tirreno-Adriatico’

In origine si doveva svolgere tra l’11 e il 17 marzo, poi l’emergenza epidemiologica covid-19 ha stravolto il programma internazionale. Ora il quadro è stato definitivamente delineato e l’Umbria avrà una sua tappa tutta per sé: si parla della nuova edizione della ‘Tirreno-Adriatico’, che per il 2020 si svilupperà su otto giorni anziché sette. La ‘Corsa dei due mari’ prenderà il via lunedì 7 settembre.

IL RINVIO PER IL COVID E LO SLITTAMENTO A SETTEMBRE

L’appuntamento di giovedì 10

Non più la Terni-Sarnano/Sassotetto da 204 chilometri, bensì – in programma per giovedì 10 settembre – la Terni-Cascia da 194 chilometri con partenza nel capoluogo: «Prima tappa di Montagna. Si raggiunge – la descrizione del tracciato sul portale ufficiale della manifestazione – la massima quota di questa Tirreno-Adriatico al Gpm denominato Rifugio Perugia a quota 1.521 metri. Prima parte quasi pianeggiante composta da ondulazioni e falsopiani sempre a salire. Dopo Castelsantangelo sul Nera inizia la parte molto impegnativa dei monti Sibillini. Si scala la Forca di Gualdo che immette nella Piana di Castelluccio. Strade ampie sempre in salita a sfiorare la doppia cifra. Segue la risalita al rifugio Perugia (l’edificio si trova appena dopo lo scollinamento) e la discesa fino alla periferia di Norcia per affrontare l’ultima salita di Ospedaletto. L’ultima parte si svolge su strade molto articolate e con fondo stradale non sempre ottimale. Ultimi chilometri per la prima parte in discesa fino all’abitato di Cascia dove la strada sale con pendenza media blanda. Linea di arrivo su rettilineo in asfalto largo sette metri.

La difficoltà

Come detto le tappe saranno otto: «Abbiamo potuto – spiega Stefano Allocchio, direttore di corsa Rcs Sport – rendere un po’ più dura la corsa e dare equilibrio tra le frazioni per i velocisti, per i finisseur e per gli scalatori oltre alla consueta cronometro conclusiva. Abbiamo trovato nelle amministrazioni locali, nonostante il cambio di data, la massima disponibilità che ci permetterà di organizzare una Tirreno-Adriatico di qualità. Avremo al via quasi tutti gli atleti che poi parteciperanno al Giro d’Italia di ottobre e siamo convinti che, come negli ultimi anni, sarà una ‘Corsa dei due mari’ di altissimo livello».