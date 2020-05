La ‘Tirreno-Adriatico’ a Terni a settembre

Dal 14 marzo, giornata originaria della tappa, a metà settembre. Uno slittamento di sei mesi a causa dell’emergenza covid-19: l’Unione ciclistica internazionale ha ufficializzato martedì le nuove date per le manifestazioni rinviate e tra loro c’è quella Tirreno-Adriatica che coinvolge anche Terni. La 4° tappa prevede la partenza in città con arrivo dopo 204 chilometri a Sarnano-Sassotetto e, se non dovessero presentarsi esigenze di cambio percorso, si svolgerà giovedì 10 settembre: la ‘Corsa dei due mari’ scatterà il 7 settembre per terminare il 14. C’è un problema – inevitabile le sovrapposizioni – di non poco conto: nello stesso periodo ci sarà il Tour de France.

L’ULTIMO PASSAGGIO A TERNI L’11 MARZO 2017