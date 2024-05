Terni, ‘Cammino della Pietra Bianca’: trekking tra 8 comuni e percorso da 118 km

Un percorso di 118 chilometri su un tracciato nei territori comunali di Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Giove, Lugnano in Teverina, Montecastrilli e Penna in Teverina. Tra bellezze, sentieri e strade bianchi fruibili a piedi ed in bicicletta: è il ‘Cammino della Pietra Bianca’, nuovo tracciato legato al settore turistico nel Ternano. Coinvolti anche i borghi di Sambucetole, Dunarobba, Farnetta, Castel dell’Aquila, Collicello, Macchie e Porchiano del Monte: l’inaugurazione c’è stata domenica con l’edizione della camminata ludico-motoria ‘Umbra Walking Ultramarathon’ con patrocinio di Regione e Provincia e organizzazione in mano all’associazione di promozione sociale Panta Rhei, in collaborazione con le pro loco e le associazioni del territorio. I camminatori invitati a testare il percorso sono stati 45; chi lo percorrerà potrà timbrare la credenziale in ogni borgo e ottenere l’attestato di percorrenza.

