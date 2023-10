Terni, Natale: mercato all’ex foresteria. La scelta sulle 20 casette

di S.F.

C’è un bel po’ da fare per il dirigente Paolo Grigioni e la posizione organizzativa Sandra Proietti Divi in vista delle festività natalizie. Saranno loro in particolar modo a doversi occupare di ciò che ha in mente di fare l’assessore al commercio Stefania Renzi tra il 12 novembre ed il 6 gennaio 2024: mirino su mercatini, casette e anche cooking show, come già specificato nella programmazione generale già approvata.

EX FORESTERIA, ANCHE L’ATTO VANDALICO

L’ARMA IN AZIONE ALL’EX FORESTERIA

Ex foresteria e piazza Clai

La curiosità di maggior rilievo coinvolge i giardini pubblici dell’ex foresteria, di recente al centro dell’attenzione per via di una situazione non proprio ottimale. Motivo? Si tratta dello spazio scelto per la realizzazione del mercatino di antiquariato/modernariato/artigianato da configurare come mostra mercato. C’è poi piazza Clai, dove si ha l’intenzione di sviluppare uno show cooking con protagonisti gli chef locali per «mostrare al pubblico la preparazione di piatti tipici tra i più elaborati».

NATALE-SAN VALENTINO 2023/2024: FONDI PER 203 MILA EURO

NATALE-SAN VALENTINO: IL DOCUMENTO PROGETTUALE

La disposizione delle casette

L’altro fronte è quello delle casette per i mercatini di Natale. Ora è noto il numero delle strutture in legno che saranno posizionate per le vie del centro tra le 10 e le 20: le aree citate sono largo Villa Glori (2, per vendita di essenze e profumazioni), piazza Tacito (9 settore non alimentare) e piazza Solferino (9, settore alimentare). In ogni caso tutto deve essere compatibile con spaziz liberi a disposizione su suolo pubblico. «Consentita la partecipazione ad operatori commerciali su aree pubbliche e artigiani, fatto salvo che i beni che verranno posti in vendita dovranno, in ogni caso, strettamente essere legati al tema del Natale». In entrambi casi serve individuare chi organizza. Non poteva mancare la chance delle sponsorizzazioni per garantire «la sostenibilità economica dell’operatore-

organizzatore». Vedremo l’esito.