Terni, ex foresteria tra atti vandalici e inciviltà. E non solo

di S.F.

Ex foresteria di Terni tra corso Tacito e via Cassian Bon, ci risiamo. Più volte umbriaOn si è occupata – fin dal 2015 – dei problemi del parco e dello storico edificio in centro città e ora ci sono nuove segnalazioni sul tema. Motivo? Non tanto il degrado esterno considerando che l’area verde sembra essere in ordine a livello di manutenzione, quanto per l’inciviltà e alcuni comportamenti che di certo non donano decoro alla zona. Vale a dire uno stazionamento/bivacco con sporcizia lasciata qua e là. C’è poi chi si è ‘divertito’ a fare il writer all’interno dell’immobile scrivendo ‘il vaccino uccide’ in bella vista a lato della scalinata. Difficile non chiamarlo atto vandalico. Salendo emergono inoltre i soliti problemi che da anni interessano l’ex foresteria, ovvero le condizioni interne non proprio ottimali.

