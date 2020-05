Terni, nei cestini c’è chi ci getta di tutto

Cestini dei rifiuti utilizzati come qualsiasi contenitore condominiale o privato dove conferire i rifiuti indifferenziati o, nei casi peggiori, differenziati pure male. Accade nel centro storico di Terni, fra largo delle More e via dei Castelli – ma il problema sarebbe significativamente più diffuso – dove i residenti e gli addetti Asm si trovano quotidianamente a fare i conti con i cestini che contengono di tutto, tranne i rifiuti che dovrebbero contenere. Segnali di inciviltà da parte dei singoli, contro i quali si invocano controlli da parte delle autorità. Magari di quelli che, dal rifiuto, consentano di risalire alle relative identità per le sanzioni del caso. La segnalazione è partita.

