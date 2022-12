Terni: nella crisi c’è chi si rinnova e diventa maggiorenne

Resistere, nonostante la crisi, rinnovandosi ogni giorno con energia e passione. È la storia di Chiara che, in un contesto dove quotidianamente vengono annunciate chiusure di attività, vede il suo Hot benessere e relax a Terni, attività tutta al femminile, raggiungere la maggiore età.

La storia di Chiara

«Una soddisfazione unica – racconta Chiara – e una bella notizia, tra le tante meno allegre che purtroppo sentiamo ogni giorno, che sono orgogliosa di condividere con le ragazze che lavorano con me e con i nostri clienti». Da quando, diciotto anni fa, a soli 21 anni e da sola, Chiara – che ha sempre amato il mondo dei massaggi – ha aperto il centro benessere e, «per stare al passo con i tempi, anche un solarium con una zona adibita alla cura del corpo, di tempo ne è passato. Ma la mia passione, che è sicuramente la mia forza e quella della mia attività, sostenuta dallo studio, da un master in beauty e dal continuo aggiornamento, mi ha portata a vedere compiere 18 anni al centro benessere, con una clientela consolidata e con l’impiego di 5 dipendenti».

Una grande festa

Per Chiara, «in un periodo di, vera, grande crisi, dopo un altro lungo periodo di difficoltà mai affrontate dalle attività e dalle aziende, non solo della nostra città, è davvero una soddisfazione unica. Credo ancora fermamente nel mio lavoro, rinnovo ogni giorno l’energia e la passione che mi guidano da sempre e ha deciso che una tappa così andava festeggiata. Venerdì 2 dicembre, dalle 18, in via Campomicciolo 256, sarà festa grande: un aperitivo, un po’ di musica, alcune installazioni de ‘Lo Zoo di Simona’ e la presentazione di un nuovo percorso ‘The Anniversary’, per ringraziare tutte/i quelli che hanno creduto in noi e che continuano a farlo».