Terni, neomamma positiva: contagiati anche marito e suocera

di F.L.

Ci sono due nuove positività legate al caso della neomamma quarantenne, di origine straniera ma residente a Terni da tempo, risultata positiva al Covid-19 nei giorni scorsi: sono infatti risultati contagiati anche il marito, di 50 anni, e la madre di questo, di 80. Si trovano entrambi in isolamento contumaciale presso la propria abitazione. Sabato mattina anche la neomamma è uscita dall’ospedale Santa Maria, dove ha partorito qualche giorno fa, e con lei è stato dimesso anche il bambino, che è invece negativo. Particolarmente complicata, dunque, la gestione in casa del neonato, visto che entrambi i genitori e la nonna (che vive provvisoriamente con loro) sono contagiati. Per questo il papà del piccolo aveva chiesto che venisse trattenuto in ospedale. I due nuovi contagi sono stati scoperti dopo i tamponi effettuati nel corso dello screening dei contatti della donna svolto dall’Usl Umbria 2.

