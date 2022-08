Terni, niente da fare per l’ex Meeting point di via Cavour: asta deserta

di S.F.

Un prezzo ritenuto ancora troppo alto, evidentemente. E dunque per l’ex meeting point al civico 109 di via Cavour, in centro a Terni, c’è ancora da attendere: fallito il nuovo tentativo di alienazione da parte del Comune per 53 mila euro. Martedì pomeriggio l’appuntamento al II piano di palazzo Spada – ufficio del responsabile appalti Luca Tabarrini – per la verifica alla presenza della dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci ed il responsabile del procedimento, l’architetto Angelo Baroni.

Scenderà la base d’asta

L’ex bar per ora resta nelle mani del Comune. Già nel 2021 l’asta non andò a buon fine e la situazione non è cambiata nonostante il prezzo più basso. In ballo c’è una superficie catastale di 34 metri quadrati e reale di poco superiore ai 40 mq, senza contare il piccolo magazzino interrato. L’investimento per l’eventuale, futuro aggiudicatario prevede anche i lavori per ripristinare l’accesso al civico 109 in quanto allo stato attuale manca un accesso indipendente.