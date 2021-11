Terni, non c’è tempo e partorisce in casa: 118 e ostetrica decisivi

La giornata – quella di sabato – non era partita bene per gli operatori del 118 di Terni, con un interento per soccorrere un giovanissimo ustionatosi. Poi, però, ha preso una piega decisamente migliore fino a concludersi con un lieto evento: un parto ‘precipitoso’ e complicato a domicilio.

Tensione, competenza, gioia

Giunto a casa della futura mamma, l’equipaggio del 118 ha constatato che, nonostante la situazione fosse difficile, il parto era ormai imminente e non c’era il tempo necessario per accompagnare la donna in ospedale. Sul posto sono così intervenuti lo staff al completo del servizio del 118 – che a Terni è coordinato da David De Santis – e un’ostetrica del consultorio. Unendo le forze e le competenze con determinazione, rapidità e grande spirito sinergico, i professionisti hanno permesso alla donna di dare alla luce – senza alcun problema – un bellissimo bambino che gode di ottima salute. «Sono questi – commentano dal 118 ternano – gli eventi che ci rendono orgogliosi dei nostri operatori sanitari, professionisti al servizio dei cittadini».