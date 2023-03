«Terni non è solo serrande abbassate». Emanuela inaugura GioGè: «Crederci sempre»

Pubbliredazionale

«Diamo vita a Terni, che il commercio non è fatto solo di serrande che si abbassano. Questo centro merita l’impegno che tanti, come me, ci stanno mettendo. Perché Terni non è affatto brutta come qualcuno la dipinge, ma anzi è accogliente e ha un potenziale importante». Parola di Emanuela Bisonni, commerciante che sabato 25 marzo alle ore 17, in via Angeloni 34, inaugurerà il suo ‘GioGèTerni’, negozio di abbigliamento femminile il cui nome è dedicato a Giorgia e Gemma, le figlie di Emanuela. «Dai 12 metri quadrati di prima (il negozio era al civico 39 di via Angeloni, ndR) mi sono potuta ampliare – racconta – grazie al sostegno e all’aiuto dei miei genitori, Adalberto e Valeria (già titolari dello storico negozio di calzature Stock House in via Roma, ndR), di mia sorella Eleonora e di mio cognato, Riccardo. Voglio ringraziare tutti loro che hanno reso possibile questo nuovo importante passo, insieme alle mie clienti che mi hanno sempre sostenuta. La prima inaugurazione risale al 25 maggio del 2019, poi è arrivato il Covid che ha portato tutto ciò che sappiamo. Ma conta la voglia di rialzarsi – prosegue Emanuela – e io ce l’ho fatta. Nella vita, così come nel lavoro, contano i sacrifici e anche la voglia di crederci, di non mollare mai. In più credo molto nei rapporti umani perché nel commercio è importante sì offrire prodotti di qualità a prezzi giusti, ma a me ad esempio piace molto ‘coccolare’ le mie clienti. Le persone vengono prima di tutto».