Terni, note in cielo: addio a Franco Drago

Una delle voci storiche di Terni dagli anni ’60 a seguire, con il suo stile inconfondibile che ha attraversato epoche diverse, da quella degli indimenticabili gruppi musicali fino a quella dei pianobar, quando diversi artisti locali avevano deciso di esibirsi ‘in solitaria’ senza perdere tuttavia le proprie qualità. Compresa quella, non secondaria, di saper intrattenere il pubblico. Franco Drago faceva parte a pieno titolo di questa generazione di musicisti e cantanti, oggi un po’ dimenticati, ma che hanno lasciato un segno nella memoria cittadina e non solo. Il cantante ternano, in realtà originario di Greccio (Rieti), è scomparso all’età di 77 anni. A ricordarlo sono in tanti, molti della sua generazione che non hanno mai perso la passione per le note, meglio se melodiche. Accanto alla musica c’erano stati altri lavori, come quello di dirigente d’azienda in ambito farmaceutico e di commerciante, nell’ambito della gastronomia. Guascone, acuto e comuque personaggio, accanto – anche nei momenti più difficili – ha sempre avuto la compagna Tina. A lei, ai figli ed ai familiari tutti giungano le condoglianze di umbriaOn. I funerali si terranno lunedì 6 luglio, alle ore 10, nella chiesa di Santa Maria Regina in via Giambattista Vico.

Condividi questo articolo su