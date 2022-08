Terni, ‘Notte bianca sport’: 43 domande. Si ‘studia’ per trovare la quadra sugli spazi

L’avviso per raccogliere le domande di partecipazione è scaduto lo scorso sabato e per palazzo Spada – ufficio sport – è tempo di trovare la quadra. Perché per la ‘Notte bianca dello sport’ programmata per il 17 settembre in largo Frankl, a Terni, lo spazio c’è sono parecchie le società/associazioni sportive che si sono fatte avanti per esserci: 43 in tutto, non poche. Da quanto si apprende è stato chiesto di trovare un accordo tra i soggetti coinvolti, altrimenti ci penserà direttamente il Comune. Presenti all’appuntamento l’assessore allo sport Elena Proietti, la dirigente ad interim per lo sport Emanuela De Vincenzi e il funzionario tecnico Fausto Ottaviani.

