Terni, novità Cospea Village: si ‘svela’ il primo piano

Dopo l’apertura nel 2019, Cospea Village va verso un ampliamento, riqualificando un’area rimasta abbandonata. Giovedì 22 luglio spazio all’inaugurazione del primo piano del complesso di via Montefiorio. Per due giorni, dal 22 al 24 luglio, nel rispetto delle normi vigenti in materia sanitaria e del distanziamento, per promuovere e festeggiare i nuovi punti vendita si alterneranno spettacoli con performance coreografiche realizzati da artisti di strada.

Arriva Bricofer

Nell’area di 5 mila metri quadrati prenderanno posto brand – viene evidenziato – che vanno da prodotti per bambini e infanzia, a quelli per la casa, hobbistica e bricolage, oltre ad un centro medico, ad una sanitaria e a uno spazio giochi In&Outdoor per bambini, che andranno a completare il merchandising mix del centro commerciale. La grande novità è rappresentata dall’arrivo di Bricofer. Sarà possibile anche accedere direttamente al primo piano con l’auto e parcheggiare nell’area per la sosta che contiene oltre 200 nuovi posti auto, che vanno ad aggiungersi agli oltre mille già presenti all’esterno e al piano interrato.

Studi medici e diagnostici

Con l’apertura, in questa nuova struttura, di studi medici, centri analisi e diagnostici «stiamo cercando d’inserire nuovi contenuti e format», spiega Enrico Angelini, responsabile gallerie commerciale del gruppo PAC 2000 a Conad., «come altre forme di ristorazione che apriranno al piano terra. «Vogliamo creare per il cliente opportunità di lavoro sul territorio ma anche trasformare il centro commerciale in una Lifestyle Destination dove poter fare shopping, arredare la propria casa, divertirsi ma anche curarsi e vivere il sociale».