Terni, strada Mulino: videosorveglianza per il parco

Novità agostana per il parco di strada del Mulino, area verde nel quartiere di Gabelletta a Terni. Dopo varie polemiche, interrogazioni e input – sia lato politica che dalla cittadinanza – in fase di montaggio il sistema di videsorveglianza: in questo caso la sinergia tra opposizione e maggioranza ha funzionato. «Dopo gli innumerevoli atti – le parole del capogruppo Pd Francesco Filipponi – che ho presentato e le conseguenti delibere di consiglio comunale, finalmente l’area sarà videosorvegliata. Un grazie sincero ai tantissimi cittadini che mi hanno sollecitato, alla direzione servizi digitali per l’iter amministrativo e le risorse, e all’assessorato alla sicurezza e digitalizzazione per aver rispettato gli impegni presi. Ora occorre ripristinare la fontanella, le attrezzature ludiche e gli arredi danneggiati da atti vandalici».



