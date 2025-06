Dopo anni in cui il settore giovanile aveva rallentato la propria corsa, la Piscina di Viale Trieste è tornata protagonista grazie alla rinascita dei progetti di nuoto giovanile Propaganda ed Esordienti B, due colonne portanti della Scuola nuoto federale di Terni, insieme alla pallanuoto e al nuoto sincronizzato.

La stagione 2024/2025 ha rappresentato un punto di svolta: «Sotto la guida tecnica attenta e appassionata dello staff di allenatori e con il sostegno del presidente Fabrizio Rossi – riporta una nota -, la società può finalmente contare su un movimento giovanile vivo e in crescita. Ragazzi e ragazze dai 6 agli 8 anni, nati tra il 2019 e il 2016 per il settore Propaganda, e tra il 2015 e il 2016 per i maschi e 2016-2017 per le femmine nella categoria Esordienti B (come da regolamento della Fin), stanno iniziando a raccogliere i frutti del lavoro svolto in vasca durante tutto l’anno sportivo».

I piccoli atleti hanno preso parte a manifestazioni e competizioni, dimostrando talento e miglioramenti tecnici, ma anche entusiasmo, spirito di squadra e una passione crescente per questo sport. «Un risultato che non arriva per caso – prosegue la società di viale Trieste -, perché è il frutto di un progetto educativo e sportivo strutturato, che punta a formare i nuotatori di domani senza mai dimenticare il valore del divertimento e della socialità». Dalla Piscina di Viale Trieste giunge un ringraziamento «a tutti i tecnici che lavorano con dedizione quotidiana, le famiglie che hanno scelto di affidarci i loro bambini, credendo in questo nuovo percorso, e soprattutto il presidente Fabrizio Rossi, che ha ascoltato, sostenuto e incoraggiato con convinzione questa rinascita».