Terni, bronzi europei per Riccardo Menciotti

C’è anche – come di consueto d’altronde – una firma ternana nell’ottima performance del gruppo azzurro della Finp ai campionati europei paralimpici di nuoto che si sono svolti a Funchal, in Portogallo. Si tratta del 26enne Riccardo Menciotti che, in terra portoghese, ha aumentato il suo bottino personale di medaglie internazionali: per lui ci sono due bronzi e nuove soddisfazioni.

IL PODIO MONDIALE DEL 2019

ATLETA DELL’ANNO 2018

Italia al top

L’Italia di Riccardo Vernole si è aggiudicato il medagliere open – aperto anche a nazioni extraeuropee – mentre in quello europeo ha concluso al secondo posto alle spalle dell’inarrivabile Ucraina. L’atleta ternano ha conquistato il primo podio lunedì nei 200 misti s10 giungendo 3° in 2’15.16 alle spalle di Maksym Krypak e l’altro azzurro Stefano Raimondi, i rivali di sempre per le posizioni di rilievo. Stesso risultato, protagonisti e ordine sabato pomeriggio, in una delle gare di chiusura della manifestazione lusitana, nei 100 dorso s10: anche in questo caso è arrivato il bronzo in 1’00.40. Il 26enne ha gareggiato inoltre nelle finali dei 50 stile libero s10 (6°) e nei 100 farfalla s10 (4°).