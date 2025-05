di S.F.

Circa tre minuti e via libera in II commissione alla nuova convenzione ‘ponte’ per il Libero Liberati. Venerdì mattina il rapido confronto a palazzo Spada e votazione favorevole in attesa dell’evoluzione dell’iter per il progetto stadio-clinica. Lunedì è atteso l’ok del consiglio comunale.

LA NUOVA CONVENZIONE ‘PONTE’ PER L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 2025-2026

Del tema e dei dettagli ne abbiamo già scritto in settimana. Oggi, di fatto, non è emerso altro. L’unico a parlare sul tema è stato il vicesindaco Riccardo Corridore: «Un rinnovo identico a quello dello scorso anno, ora c’è anche la polizza fidejussoria perché nel 2024 c’erano dubbi. Ciò in attesa dell’iter per il nuovo stadio», ha ricordato. La Ternana – si legge al punto XIII dell’articolo 7 – dovrà produrre apposita polizza fidejussoria a garanzia del pagamento di due mensilità del canone.

In aula anche l’assessore allo sport Marco Schenardi, il dirigente Francesco Saverio Vista e il funzionario con elevata qualificazione Fausto Ottaviani, coloro che hanno lavorato sul testo. L’ok è arrivato con 5 favorevoli, 2 astenuti e 3 non espressi.