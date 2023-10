Terni, nuova sala del commiato comunale a Collescipoli

di S.F.

Novità in vista nell’ambito dei servizi cimiteriali comunali. Lo si evince da un atto pronto per andare nella giunta di giovedì pomeriggio riguardante la nuova sala del commiato, tema tra l’altro finito al centro dell’attenzione della recente II commissione: è stato individuato uno spazio al cimitero rurale di Collescipoli, in un vano realizzat e al momento rimasto libero. «Situazione disastrosa per la camera mortuaria, sala settoria e celle frigorifere. Non c’è nemmeno la sala del commiato», aveva spiegato il funzionario tecnico Federico Nannurelli lo scorso 3 ottobre a palazzo Spada.