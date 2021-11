Cesi, nuovo stop energia elettrica per 4 ore lunedì mattina

Nuova sospensione dell’energia elettrica a Terni, in particolar modo nella zona di Cesi per lavori sulla rete. Lo rende noto Terni Distribuzione Elettrica, unità produttiva di Asm: stop di quattro ore lunedì mattina dalle 8.30 alle 12.30. Di seguito le zone coinvolte.

PIAZZA VITTORIO EMANUELE CESI

· STRADA DEL PIANTONETO CESI – CIVICI: (1 – 3 – 4 – 5 – 7 – 9)

· STRADA DELLA FERROVIA CESI – CIVICI: (11 – 15 – 18 – 24 – 36)

· STRADA DELLA PITTURA CESI – CIVICI: (2 – 4 – 8 – 9 – 11 – 12 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 27 – 28 – 31 – 32 – 34 – 35 – 36

– 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 46 – 47)

· STRADA DELLE MORELLE CESI – CIVICI: (1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 15)

· STRADA DI BRACCIALE CESI – CIVICI: (2 – 1 – 3 – 5 – 8 – 9 – 10 – 13 – 14 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 14/N – 18/N – 20/D – 20/E – 8/C – 8/N – 8/X)

· STRADA DI COLLESTACIO CESI – CIVICI: (19 – 21 – 23 – 25 – 32 – 40 – 42 – 19/N – 29/C – 31/X)

· STRADA DI CONDOTTO CESI – CIVICI: (2 – 3 – 5 – 7 – 9 – 10 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 25 – 27 – 29 – 31 – 33 – 35 – 41 – 45 – 47 – 53 – 55 – 59 –

25/A – 25/B – 25/C – 25/D – 25/E – 25/F – 25/G – 45/C – 53/X)

· STRADA DI CROCEMELATA CESI – CIVICI: (1 – 16 – 18 – 22 – 24 – 48 – 50 – 0/V)

· STRADA DI PORETE CESI – CIVICI: (21 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 30 – 32 – 26/X – 28/X)

· STRADA DI TORRACCHIONE CESI – CIVICI: (1 – 3 – 4 – 5 – 8 – 10 – 13 – 14 – 24 – 3/B)

· STRADA MAZZAMORELLO CESI – CIVICI: (2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 10 – 11 – 29 – 31 – 53 – 61 – 27/X)

· VIA ARNOLFO CESI – CIVICI: (3 – 7 – 9)

· VIA BELLINI STEFANO CESI – CIVICI: (1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 27 – 33 – 35 – 43 – 17/A)

· VIA CARSULAE CESI – CIVICI: (3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 12 – 14 – 18 – 20 – 22 – 24 – 11/A)

· VIA CESI ANGELO – CESI – CIVICI: (2 – 6 – 8 – 14 – 16 – 20 – 21 – 22 – 26 – 31 – 32 – 34 – 36 – 37 – 42 – 47 – 51 – 53 – 57 – 61 – 63 – 65 – 69 – 71 – 73

– 12/A – 18/X – 35/X)

· VIA CONTELORI F CESI – CIVICI: (1 – 2 – 10 – 11 – 12 – 17 – 18 – 20 – 22 – 25 – 27 – 28 – 29 – 30 – 32 – 33 – 34 – 36 – 46)

· VIA DE FILIS P CESI – CIVICI: (1 – 2 – 7 – 9)

· VIA DELLA LINCE CESI – CIVICI: (2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 30 – 32 – 33 – 35 – 37 – 38 – 39 – 40 –

48 – 35/A – 35/C – 39/C)

· VIA DELLA ROCCA CESI – CIVICI: (1 – 2 – 4 – 7 – 11 – 15 – 17 – 15/A – 15/B)

· VIA ECCHIO GIOVANNI CESI – CIVICI: (4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 23 – 25 – 28 – 29 – 32 – 33 – 35)

· VIA EUSTACHI CESI – CIVICI: (1 – 3 – 5 – 7 – 11 – 15 – 19 – 20 – 24 – 17/A – 19/A)

· VIA PETICCA FRANCESCA CESI – CIVICI: (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 27 – 29 – 31 – 33 – 35 – 37 – 39 – 41 – 43 –

45 – 47 – 49 – 51 – 53)

· VIA S MARIA DELLA BOTTEGA CESI – CIVICI: (0 – 3 – 7 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 22 – 28 – 34 – 36 – 38 – 1/A – 1/B – 12/A)

· VIA S. ONOFRIO CESI – CIVICO: 1

· VIA STOCCHI C CESI – CIVICI: (2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 10 – 11 – 13 – 15 – 16 – 18 – 21 – 23 – 24 – 25 – 31 – 33 – 35 – 39 – 11/A – 3/A)

· VIA TERRA MAIURA CESI – CIVICI: (2 – 3)

· VIALE REGINA ELENA CESI – CIVICI: (1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 8 – 9 – 11 – 12 – 14 – 16 – 25 – 26 – 28 – 32 – 33 – 34 – 37 – 40 – 44 – 29/X – 5/X)

· VICO ARENI CESI – CIVICI: (1 – 2)

· VICO CASTELLANO CESI – CIVICI: (1 – 3 – 5 – 7)

· VICO DEGLI ORTI CESI – CIVICI: (2 – 7)

· VICO LAUSI CESI – CIVICI: (1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10)

· VICO PIERLEONI CESI – CIVICI: (3 – 8 – 10)

· VILLAGGIO MARCONI G. CESI – CIVICI: (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 30 – 32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42

– 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70 – 72 – 74 – 76 – 78 – 80 – 82 – 84 – 86 – 88 – 90 – 92)

· VOCABOLO CARSOLI CESI – CIVICI: (1 – 3 – 8 – 3/X)

· VOCABOLO FONTANA DEL BOIA CESI – CIVICI: (1 – 5 – 7 – 1/A)

· VOCABOLO MONTIONE CESI – CIVICI: (1 – 3 – 5 – 9 – 10 – 12 – 14 – 4/F – 5/B)

· VOCABOLO POGGIO AZZUANO CESI – CIVICI: (2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13)

· VOCABOLO S BIAGIO CESI – CIVICO: 4

· VOCABOLO S MARIA DI FUORI CESI – CIVICI: (2 – 4 – 6 – 7 – 8 – 11 – 13/X)

· VOCABOLO SANT’ERASMO