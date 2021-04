Struttura commerciale via Romagna a Terni: via libera dalla CdS

di S.F.

Un edificio con destinazione commerciale – alimentare e non – con sagoma di ingombra che sfiora i 2.000 metri quadrati con area verde circostante e quasi cento posti auto privati ad uso pubblico e pertinenziali. In estrema sintesi è la nuova ‘casa’ di Lidl prevista in via Romagna, a fianco della struttura esistente: il dirigente all’urbanistica del Comune di Terni, Claudio Bedini, ha firmato l’atto per la chiusura – positiva con prescrizioni – della Conferenza di servizi decisoria indetta per raccogliere tutti i pareri necessari. Il proponente è la Cosm srl e collegato al progetto c’è la realizzazione dello skatepark in largo Mezzetti.

LIDL E LA NUOVA ‘CASA’ IN VIA ROMAGNA: I DETTAGLI

LO SKATE PARK IN LARGO MEZZETTI COLLEGATO ALL’INTERVENTO IN VIA ROMAGNA

Sospensione e ripresa

La Cosm aveva richiesto la sospensione del procedimento nei mesi scorsi per produrre e inviare al Comune la documentazione integrativa richiesta nelle settimane precedenti dall’ufficio edilizia Suape e la direzione lavori pubblici, in quest’ultimo caso in merito al verde pubblico. Quindi la riapertura della Conferenza di servizi e la nuova scadenza fissata al 6 aprile scorso, con una serie di indicazioni per il rilascio – al netto della Conferenza di servizi al momento non c’è l’ok per iniziare i lavori – dell’autorizzazione unica: «La manutenzione – si legge nel documento – dell’area di verde di uso pubblico dovrà essere a carico della ditta con l’impegno di sollevare da ogni responsabilità l’amministrazione comunale; dovrà essere individuata in una zona libera da servitù e di facile accesso; l’altezza relativa al calcolo della volumetria dovrà essere modificato». L’area interessata – di recente c’è stato il via libera per la variante urbanistica – è di proprietà della Big S.p.A..