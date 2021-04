Terni, skatepark a San Giovanni: via libera per largo Mezzetti

di S.F.

Uno skatepark nel quartiere di San Giovanni, a Terni, per la precisione in largo Mezzetti. Dove attualmente c’è già un’area sportiva con l’esistente campo di calcio: via libera dall’esecutivo Latini all’approvazione legata alle opere di urbanizzazione per il nuovo Lidl – edificio commerciale di circa 2.000 metri quadrati – in via Romagna con il coinvolgimento della Cosm srl. La direzione urbanistica e la società avevano chiuso la quadra sulla progettazione negli ultimi tempi e ora c’è il semaforo verde per lo sviluppo.

SKATEPARK A SAN GIOVANNI, SI STRINGE

L’INTERVENTO PREVISTO A BORGO BOVIO IN ZONA LIDL