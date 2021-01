Terni, in via Romagna novità in arrivo: nuovo edificio commerciale

di S.F.

Passando per via Romagna è impossibile non notarlo. Un discreto ‘buco’ tra l’attuale area occupata dalla Lidl e gli edifici residenziali a seguire in direzione via Tre Venezie: una situazione che, salvo intoppi di natura burocratica, è destinata a cambiare con la realizzazione di una nuova struttura commerciale di circa 2.000 metri quadrati. Avviato l’iter in sede di Conferenza di servizi per dare il via libera alla costruzione dopo la proposta inviata dalla Cosm srl: in sostanza è previsto una sorte di ‘trasloco’ di poche decine di metri della stessa catena tedesca per la vendita di generi alimentari e prodotti per la casa.

Rinnovamento con area a verde



Le quattro particelle interessate dal procedimento sono di proprietà della Big S.p.A. e di recente c’è stata l’approvazione della variante urbanistica per sfruttare nel migliore dei modi l’area. La sagoma di ingombro prevista sfiora i 1.900 metri quadrati, quindi l’area a verde di oltre 600 e la restante – la superficie fondiaria complessiva supera i 6.000 – parte per i 93 posti auto (privati ad uso pubblico e pertinenziali), le corsie pedonali e la fermata dell’autobus per circa 3.000. Al momento l’area è priva di edificazioni, fatta eccezione per una cabina elettrica che dovrà essere demolita e riposizionata.

La procedura

Tecnicamente una volta realizzata la nuova struttura commerciale la Lidl – già firmata la richiesta di attuazione dell’intervento insieme alla Cosm – lo acquisterà per ultimare l’operazione. Tutta la procedura è in mano all’ufficio edilizia produttiva della direzione urbanistica con avvio del procedimento a metà dicembre: coinvolti – tra i tanti soggetti che dovranno dire la loro sul progetto del geometra Massimiliano Galli – anche il comando provinciale dei vigili del fuoco, i tecnici per l’ambiente, la mobilità ed il traffico, l’energy manager di palazzo Spada e il consorzio di bonifica Tevere-Nera.