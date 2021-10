Terni, nuova vita per il campo Sant’Efebo: domenica riapertura

Intervento di recupero e inaugurazione con tanti giovanissimi. Novità in arrivo per il Campo Sant’Efebo, a Terni, grazie al lavoro in simbiosi portato avanti dall’Olympia Thyrus San Valentino – concessionaria della struttura – e la Ternana Rugby Club: domenica mattina alle 10 ci sarà la riapertura ufficiale dopo il ‘restyling’ che ha visto la partecipazione di volontari, ragazzi e genitori.

Uno «sforzo importante per le due associazioni sportive dilettantistiche ora unite in un progetto di lungo periodo rivolto ai ragazzi e ragazze della nostra città e di un quartiere che merita un significativo rilancio», sottolineano Olympia Thyrus e Ternana Rugby Club. La società rossoverde per l’occasione ha organizzato un raggruppamento regionale delle categorie del mini rugby: è atteso l’arrivo in città di oltre 200 bambini da tutta l’Umbria. Il primo drop sul nuovo campo – il lavoro ha riguardato anche gli spogliatoi e l’area adiacente – sarà calciato dal 41enne argentino Nicolas De Gregori, ex giocatore internazionale professionista ora impegnato alla guida della franchigia Reathyrus.