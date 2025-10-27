L’associazione ‘I Pagliacci’ presieduta da Alessandro Rossi ha donato 23 sedie ergonomiche da ufficio al Cup dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. Il gesto di generosità ha permesso di rinnovare tutte le sedute interne alla struttura.

Alla consegna sono intervenuti, oltre ad Alessandro Rossi, la vice presidente Monia Pietrini e la segretaria/tesoriere Silvia Torricelli. Per l’azienda ospedaliera era presente l’ingegnere Andrea Cannata (Cup manager), Gloria Governatori (coordinatrice territoriale PuntoZero) e le collaboratrici Rachele Calderini e Veronica De Giovanni. Dall’ingegnere Cannata è giunto un «grazie» sentito all’associazione I Pagliacci «per la sensibilità dimostrata e l’attenzione sempre riservata all’ospedale di Terni e ai suoi operatori tutti».