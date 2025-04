di S.F.

La richiesta è dello scorso 30 gennaio – nota della prefettura – e riguarda l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza sul territorio comunale «per contrastare gli eventi contro la pubblica incolumità». Con sistema dotato di lettore targhe dei veicoli in transito: ora c’è l’affidamento del Comune di Terni per procedere. Via libera ad una società ternana, la A.Tel Telecomunicazioni di Troiani Alessio. Si occuperà anche della manutenzione oltre che del posizionamento.

Dove? Si parla di strada dei Laghetti (lato carcere), via Cassiopea (Gabelletta), via Angeloni, via del Mulino, via Narni, via Tre Venezie, via Eroi dell’Aria, rotonda Asm in direzione inceneritore, via del Centenario, via Gabelletta al confine con il territorio di San Gemini, via Campomicciolo, corso Vecchio (zona teatro Verdi), via Roma, via Montegrappa, via XX Settembre, via Fratelli Rosselli vicino al bar Aci, via Piemonte a ridosso del cavalcavia ferroviario, via Bramante (Usl), viale Brin (ingresso Ipsia), piazza Dalmazia all’incrocio con via Botticelli, via della Bardesca, via Cavour, via Borsi, autoparco di via Irma Bandiera e palatennistavolo.

In tutto ciò da palazzo Spada sottolineano che l’amministrazione è «dotata di un server sufficientemente capiente per l’archiviazione dei filmati relativi alle nuove telecamere». C’è dunque l’ok per la A.Tel per una cifra complessiva ddi 60.735 euro, Iva compresa. Viene inoltre disposta l’esecuzione anticiopata in via d’urgenza del contratto. Firma il dirigente e responsabile unico di progetto Federico Nannurelli.